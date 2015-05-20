Медведев угрожает судом в случае неуплаты Украиной $25 миллиардов "коммерческих долгов"

Россия будет обращаться в суды для взыскания коммерческих долгов с Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин потребовал от Медведева взять под контроль выплату Украиной долга в 3 млрд долларов по евробондам.

В свою очередь, Медведев заявил, что для РФ «небезразличны не только судьба суверенного долга, но и судьба коммерческой задолженности – это около 25 млрд долларов». По его словам, значительная часть этой задолжности была предоставлена Украине со стороны российских коммерческих банков, где основным акционером является государство. «Поэтому мы в любом случае должны следить, что там происходит», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что даже в случаях, когда акционером не является Россия, то речь идет о крупнейших банках РФ.

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«По сути – это объявление дефолта, одновременно с объявлением форс-мажора, по соответствующим обязательствам. В этой ситуации и российское государство, и российские коммерческие банки должны на все это адекватно отреагировать. Во всяком случае, по коммерческой задолженности, если такое решение будет принято, необходимо будет использовать все возможные средства защиты, включая судебные», - заявил Медведев.

Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович в декабре 2013 года договорился, что Россия предоставит Украине 15 млрд долларов кредита. До своего бегства из Украины Янукович и его правительство успели получить от Москвы 3 млрд долларов.

19 мая 2015 года Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия такого решения 1 июля 2016 года.