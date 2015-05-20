Минфин РФ: Украина вовремя оплачивает взятый при Януковиче кредит на $3 миллиарда

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявляет, что Украина полностью обслуживает кредит в 3 млрд долларов, но Россия готова судиться с в случае невыполнения Украиной взятых обязательств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«До настоящего момента Украина выполняла свои обязательства по обслуживанию долга. Последний такой платеж был в феврале текущего года, следующий платеж должен быть 20 июня в размере 75 млн долларов. Пока нарушения условий соглашения не происходило», - подчеркнул Силуанов.

«Но, тем не менее, нам нужно проанализировать последствия такого решения Верховной Рады, последствия принятия этого закона. И в случае, если мы увидим нарушение тех обязательств, которые Украина брала при вложении наших ресурсов в облигации украинского правительства, мы обратимся к судебным механизмам защиты наших интересов», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года на то время президент Украины Виктор Янукович договорился, что РФ выделит Украине 15 млрд долларов кредита. До своего бегства из Украины Янукович и его правительство успели получить от Москвы 3 млрд долларов.

19 мая Верховная Рада наделила Кабинет министров правом вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия такого решения 1 июля 2016 года.