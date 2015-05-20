Путин: РФ не требует досрочно погасить взятый Януковичем кредит в $3 миллиарда по просьбе МВФ и Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами правительства России.

«Мы имеем право уже давно предъявить эти средства к досрочному погашению, имея в виду, что по условиям нашей сделки, а она была составлена по европейскому праву, в случае, если общий объем государственной задолженности Украины превышает 60%, у нас такое право возникает. Вместе с тем, по просьбе наших украинских партнеров, на просьбу МВФ мы не применяем это право, не хотим усугублять и без того сложную экономическую ситуацию наших партнеров и соседей», - сказал Путин.

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При этом он отметил, что хотелось бы понять, что «наши» партнеры собираются делать на самом деле.

Путин подчеркнул, что в РФ слышали заявления ответственных лиц о том, что рассматривается возможность не возвращать кредиты, полученные прежним руководством страны.

«Но, как мы понимаем, здесь речь идет не о физических лицах, а речь идет о суверенных гарантиях самого Украинского государства. Хотелось бы понять намерения наших партнеров. Я бы попросил министра финансов провести соответствующие консультации», - сказал Путин.

Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович в декабре 2013 года договорился, что Россия предоставит Украине $15 млрд кредита. До своего бегства из Украины Янукович и его правительство успели получить от Москвы $3 млрд. Срок возврата кредита истекает в декабре этого года.

19 мая Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия решения 1 июля 2016 года.