В Украине хотят привлечь миллиард гривень инвестиций за счет продажи до 180 агропредприятий

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) рассчитывает привлечь до 1 млрд грн инвестиций в агросектор за счет приватизации до 180 подконтрольных министерству аграрных предприятий в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко в ходе панельной дискуссии о перспективах приватизации и развития ключевых подконтрольных министерству госпредприятий.

«В этом году мы видим 150-180 предприятий, которые будут предложены для приватизации, это тот перечень, который может быть актуальным. Общее количество, которое мы видим, по этим предприятиям – это до 1 млрд грн может быть привлечено в отрасль», - сказал Павленко.

При этом он уточнил, что земли данных агропредприятий будут передаваться в пользование их сотрудников бесплатно.

«Это будет передача земель на граждан бесплатно. Это бывшие работники, нынешние работники предприятия, это пенсионеры. По нашим подсчетам, более 100 тысяч работников нынешних и бывших сельхозпредприятий получат наконец эту землю», - сказал министр.

Он также отметил, что в общей сложности на момент его прихода в министерство в структуру Минагропрода входило более 570 предприятий, из которых реально работало лишь 96. При этом подавляющее большинство этих госпредприятий являются убыточными. По данным министра, только за 2014 они получили убытков почти на 0,5 млрд грн.

Читайте также«Укрспирт» рассчитывают продать за $300 миллионовВ то же время, министр выразил уверенность, что передача в частную собственности данных предприятий позволит повысить эффективность их работы. Поэтому в министерстве намерены выставить на приватизацию все подконтрольные Минагропроду компании, помимо стратегических.

«Мы, как агроминистерство, действительно инициируем приватизацию всех предприятий, кроме Аграрного фонда и стратегических элеваторов, которые нужны стране для обеспечения продовольственной безопасности», - сказал Павленко.

По его словам, при проведении прозрачной приватизации предприятий аграрной сферы в отрасль можно будет дополнительно привлечь до 10 млрд грн инвестиций.

Как сообщал УНИАН, 12 мая текущего года Кабмин утвердил перечень госпредприятий, подлежащих приватизации в 2015 году. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.