"Укрзализныця" вовремя выплатила доход по еврооблигациям

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 18-19 мая текущего года выплатила четвертый купонный доход по еврооблигациям на 500 млн долл., дебютный выпуск которых состоялся в мае 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, не уточнив суммы выплаты.

В сообщении отмечается, что еврооблигации «Укрзализныци» включены в долговую операцию с внешними заимствованиями государства в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

«Укрзализныця» приостановила погашение основного долга по финансовым обязательствам (кроме гарантированных государством и полученных от МФО), при этом своевременно осуществляет плату за пользование привлеченными финансовыми ресурсами», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в мае 2013 года «Укрзализныця» впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.

Основными инвесторами, которые приобрели облигации "Укрзализныци", являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%).

Читайте такжеFitch понизило рейтинг «Укрзализныци» до уровня ограниченного дефолта18 ноября 2013 года «Укрзализныця» своевременно и в полном объеме осуществила первую выплату купона по своему дебютному выпуску еврооблигаций на 500 млн долл. США с погашением в 2018 году, 16 мая 2014 года – вторую выплату, 19 ноября 2014 года – третью выплату.

Как сообщал УНИАН, 12 мая «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям. Ведомство также сообщило о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн, о которой ведомство намерено договориться с кредиторами в ближайшие два месяца.