Moody's сохранило рейтинг «Метинвеста» Ахметова с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохранило рейтинг крупнейшей в Украине горно-металлургической группы «Метинвест» на уровне «Саa3» с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, непогашение компанией 20 мая еврооблигаций на 114 млн долл. оказывает негативное влияние, однако не несет за собой немедленных действий, влияющих на рейтинг.

Агентство сообщило, что неплатеж данной суммы был ожидаем в связи с объявленным "Метинвестом" предложения держателям еврооблигаций о реструктуризации ценных бумаг в связи с нехваткой у компании средств для полного обслуживания долгов.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля «Метинвест» объявил, что находится в состоянии дефолта и начинает три проекта по получению согласия от держателей своих облигаций со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на отсрочку погашения основной суммы долга. Одной из главных целей проектов была отсрочка погашения долга по облигациям на сумму 113,65 млн долл., подлежащей к выплате в мае текущего года. При этом запланированное на начало мая собрание держателей облигаций не состоялось из-за отсутствия кворума.

7 мая "Метинвест" инициировал повторное внесение поправок в условия выплаты долгов по своим еврооблигациям с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах на общую номинальную сумму 1,153 млрд долл.

Читайте также"Метинвест" Ахметова делает вторую попытку договориться о реструктуризации долга

Компания предлагает отказ от определенных событий дефолта и перенос срока погашения еврооблигаций 2015 года (общая сумма 113,65 млн долл.) с 20 мая текущего на 31 января 2016 года.

В случае согласия на предложение «Метинвеста», владельцы еврооблигаций 2015 года получат 5 долл. вознаграждения на каждые 1 тыс. долл. номинала. При этом погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня текущего года – 25%, а 31 января 2016 года – оставшиеся 75%.

Следующее собрание держателей ценных бумаг созывается на 1 июня в Лондоне, а решение по изменению условий еврооблигаций должны быть одобрены 75% голосов.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

С середины июля 2014 года предприятия «Метинвеста», находящиеся на востоке Украины, работают с перебоями из-за боевых действий.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Группа в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл.