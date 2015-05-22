S&P снизило рейтинг Укрзализныци до «выборочного дефолта»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») до уровня «SD» («выборочный дефолт») с «СС», говорится в сообщении агентства.

При этом S&P подтвердило рейтинг выпуска приоритетных обеспеченных нот участия в займе (еврооблигаций) сроком погашения в 2018 году, выпущенных финансовой компанией Shortline PLC, на уровне «СС».

Согласно сообщению, снижение рейтинга «Укрзализныци» обусловлено «объявлением компании о прекращении выплат по основному долгу в рамках ряда обязательств и планах по реструктуризации этих обязательств».

«В то же время компания продолжает осуществлять выплаты процентов по упомянутым кредитам и все необходимые выплаты по выпуску нот участия в займе объемом 500 млн долл. Как следствие, мы считаем, что компания находится в состоянии выборочного дефолта», - говорится в сообщении S&P.

В агентстве по-прежнему расценивают возможную реструктуризацию займа «Укрзализныци» на сумму 500 млн долл. со сроком погашения в 2018 году как действие, равнозначное дефолту.

«Мы отмечаем, что дефолт компании по этим обязательствам представляется нам практически неизбежным», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в начале мая Standard & Poor's Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныци» до суверенного уровня «СС» на фоне переговоров по реструктуризации бондов ведомства.

12 мая «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям. Ведомство также сообщило о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн, о которой ведомство намерено договориться с кредиторами в ближайшие два месяца.