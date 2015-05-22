Рада отменила налог на доходы иностранных инвесторов от гособлигаций

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 народных депутата (при необходимых 226) из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, с 1 января 2015 года доходы нерезидентов в виде процентов по государственным ценным бумагам облагаются налогом в общем порядке - по ставке в размере 15% их суммы и за их счет, который уплачивается в бюджет во время такой выплаты.

В то же время, в случае наличия международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения со странами резиденции лиц, в пользу которых осуществляются выплаты, такие доходы, как правило, не облагаются налогом.

С целью обеспечения выполнения законов о государственном бюджете и решений о местных бюджетах городов Украины на соответствующие годы в части их финансирования за счет внешних и внутренних источников, а также привлечения субъектами хозяйствования - резидентами Украины под государственные (местные) гарантии кредитов (займов) для реализации инвестиционных и других проектов развития необходимо создание надлежащей законодательной базы в части освобождения от налогообложения доходов инвесторов, полученных от операций с государственными и местными ценными бумагами, и доходов, которые возникают по гарантированным государством или соответствующим местным советом заимствованиям.

Такие правила налогообложения применялись в Украине последние 15 лет (как и в большинстве стран мира) до внесения изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу 1 января 2015 года.

Эти изменения в Налоговый кодекс были негативно восприняты инвесторами (кредиторами) Украины, существенно влияют на их решение о покупке украинских ценных бумаг, инвестирование в экономику Украины и приводят только к увеличению стоимости таких заимствований.

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Поэтому целью внесения изменений в Налоговый кодекс является необходимость освобождения от налогообложения доходов иностранных инвесторов, полученных от операций с государственными и местными ценными бумагами, и доходов, которые возникают по гарантированным государством или соответствующим местным советом заимствованиям.

Предусматривается, что принятие законопроекта обеспечит финансирование государственного (местного) бюджетов за счет внешних государственных заимствований и привлечения субъектами хозяйствования кредитов (займов) под государственные (местные) гарантии.

Пункт 141.4 статьи 141 кодекса дополняется подпунктом 141.4.10, согласно которому не подлежат налогообложению доходы, полученные нерезидентами в виде процентов или дохода (дисконта) на государственные ценные бумаги или облигации местных займов, или долговые ценные бумаги, исполнение обязательств по которым обеспечено государственными или местными гарантиями, проданные или размещенные нерезидентам за пределами территории Украины через уполномоченных агентов нерезидентов, или процентов, выплаченных нерезидентам за полученные государством или в бюджет Автономной Республики Крым, или городского бюджета займы (кредиты или внешние заимствования), которые отображаются в госбюджете, или в местных бюджетах, или в смете Национального банка Украины, или за кредиты (займы), полученные субъектами хозяйствования и выполнение которых обеспечено государственными или местными гарантиями.

В подпункте 165.1.2 пункта 165.1 статьи 165 предлагается установить, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются сумма доходов, полученных налогоплательщиком в виде процентов, начисленных на ценные бумаги, эмитированные центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную финансовую политику и на долговые обязательства НБУ, а также сумма доходов, полученных нерезидентами в виде процентов, начисленных на государственные ценные бумаги или облигации местных займов, или долговые ценные бумаги, исполнение обязательств по которым обеспечено государственными или местными гарантиями, если такие ценные бумаги приобретены нерезидентами за пределами территории Украины через уполномоченных агентов - нерезидентов, или процентов, полученных нерезидентами за предоставленные государству, или бюджету АРК, или городскому бюджету займа (кредиты или внешние заимствования), которые отображаются в госбюджете, или в местных бюджетах, или в смете НБУ, или за предоставленные субъектам хозяйствования кредиты (займы), выполнение которых обеспечено государственными или местными гарантиями.