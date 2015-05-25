НБУ может признать проблемными не сообщившие о всех своих собственниках банки
Банк с непрозрачной структурой собственности не сможет получить лицензию на валютные операции, кредит рефинансирования, принять участие в тендере по поддержке ликвидности и может быть признан проблемным.
Национальный банк Украины утвердил новые требования к раскрытию структуры собственности банков, предусматривающие ее раскрытие фактически до каждого физического лица, и обязал банки предоставить в НБУ обновленные структуры собственности в течение двух недель.
Об этом регулятор сообщил на сайте со ссылкой на свое постановление от 21 мая №328, которым утверждается Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка.
По информации НБУ, структура собственности банка будет считаться прозрачной, если она позволяет определить всех владельцев существенного участия банка; всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами банка; характер взаимосвязей между этими лицами.
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Отдельно Нацбанк урегулировал трастовые правоотношения при владении акциями банка. В частности, регулятор будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому «дискреционному трасту», то есть, с расщеплением права собственности через доверительное управление.
Помимо этого, ссылаясь на свое постановление от 21 мая №332, Нацбанк сообщает, что банк с непрозрачной структурой собственности не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования, а также принять участие в тендере по поддержке ликвидности и может быть признан проблемным.