Яценюк назвал $3 миллиарда "политической взяткой" Путина Януковичу за отказ от ассоциации с ЕС

Украина воспользуется всеми возможностями и средствами для реструктуризации части государственного долга, что предусматривает программа сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, сказал в интервью британской газете Financial Times премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы сделаем все для реструктуризации долга. Мы используем все возможные инструменты и средства для реструктуризации, - сказал Яценюк. – Мы ко всем (кредиторам – УНИАН) будем относиться одинаково достойно и справедливо, включая Россию. Если Россия думает, что их как-то отделят, нет. И позвольте мне напомнить, что 3 млрд долл. (кредита от РФ - УНИАН) – это была политическая взятка экс-президенту Януковичу от президента Путина за неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС».

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В то же время Яценюк отметил, что несмотря на усилия Украины, переговоры с кредиторами идут сложно. «Но это естественно, мы хотим заплатить меньше, а они хотят, чтобы мы заплатили больше», - отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что Украина не говорит о дефолте. «Я так скажу: мы были бы рады расплатиться по всем долгам. Но на условиях, которые предлагает правительства Украины. И тут я просил бы международных кредиторов работать вместе и сотрудничать. Потому что это вопрос справедливости. Украинцы уже заплатили слишком много. И моя задача – очистить систему, которая перегружена долговой ношей», - подчеркнул Яценюк.

Он обратил внимание, что определенный компромисс с кредиторами может быть достигнут благодаря принятому парламентом закону, позволяющему правительству вводить мораторий на выплату долгов. «Принятый парламентом закон позволит достичь компромисса, найти способы. Если нет, то мы будем вынуждены воспользоваться опцией и принять свои жесткие решения. Моя работа в том, чтобы принимать такие жесткие решения, - сказал Яценюк. – Однако я говорю о моратории».

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Представляя проект закона, премьер-министр Арсений Яценюк объяснил, что речь идет об обязательствах только в отношении частных кредиторов. В перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами. Правом на мораторий Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).

По мнению правительства, право на мораторий не имеет никакого влияния ни на украинские банки, ни на валютообменный курс, а наоборот, будет иметь положительное влияние, потому что после этой операции долги Украины будут меньше.

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.