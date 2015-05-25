Компания Ахметова просит кредиторов о "передышке" до конца января следующего года

Международная горно-металлургическая группа «Метинвест» намерена до конца января 2016 года согласовать условия реструктуризации своей задолженности с кредиторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

«Сейчас мы просим наших кредиторов вывести компанию из технического дефолта и дать передышку до 31 января 2016 года на согласование условий реструктуризации со всеми участниками», - сказал Рыженков.

По его словам, компания испытывает существенные сложности с возвратом своих долгов из-за недозагрузки меткомбинатов в связи с боевыми действиями на востоке Украины, невозмещением экспортного НДС, а также неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках.

При этом он отметил, что 1 июня на собрании держателей еврооблигаций группы «Метинвест» будет просить поддержать отсрочку сроков выплаты долга.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля пресс-служба «Метинвеста» объявила, что компания находится в состоянии дефолта и начинает три проекта по получению согласия от держателей своих облигаций со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на отсрочку погашения основной суммы долга. Одной из главных целей проектов была отсрочка погашения долга по облигациям на сумму 113,65 млн долл., подлежащего к выплате в мае текущего года. При этом запланированное на начало мая собрание держателей облигаций не состоялось из-за отсутствия кворума.

7 мая "Метинвест" инициировал повторное внесение поправок в условия выплаты долгов по своим еврооблигациям с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах на общую номинальную сумму 1,153 млрд долл.

Компания предлагает отказ от определенных событий дефолта и перенос срока погашения еврооблигаций 2015 года (общая сумма 113,65 млн долл.) с 20 мая текущего на 31 января 2016 года.

В случае согласия на предложение «Метинвеста», владельцы еврооблигаций 2015 года получат 5 долл. вознаграждения на каждые 1 тыс. долл. номинала. При этом погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня текущего года – 25%, а 31 января 2016 года – оставшиеся 75%.

Следующее собрание держателей ценных бумаг созывается на 1 июня в Лондоне, а решение по изменению условий еврооблигаций должны быть одобрены 75% голосов.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

С середины июля 2014 года предприятия «Метинвеста», находящиеся на востоке Украины, работают с перебоями из-за боевых действий.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Группа в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл.