У совладельцев российского «Лукойла» нашли бизнес в США

У совладельцев «Лукойла» Вагита Алекперова (22,7%) и Леонида Федуна (9,8%) есть американская компания Panatlantic Exploration (ранее называлась Vanco Energy), которая занимается глубоководной разведкой нефти в странах третьего мира, пишет российский Forbes.

По его информации, долю в Vanco Energy они купили в 2010 г., когда эта компания испытывала финансовые трудности.

Инвестиции в Panatlantic Exploration, по словам источника в окружении Федуна, превысили $100 млн.

Ольга Плаксина, председатель правления «ИФД Капиталъ», который управляет активами акционеров «Лукойла», является председателем совета директоров Panatlantic Group. Она заявила изданию, что «ИФД Капиталъ» является одним из акционеров Panatlantic Exploration.

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Panatlantic Exploration занимается бурением в Гане, Кот-д'Ивуаре, Экваториальной Гвинее, Колумбии и имеет совместный проект с DTEK Рината Ахметова на морском участке в Крыму, пишет Forbes. Плаксина назвала бизнес "очень капиталоемким". Стоимость одной глубоководной скважины может достигать $100 млн, а вероятность успеха в каждом проекте составляет около 30%. При этом головной офис компании располагается в Хьюстоне, где есть необходимые специалисты по разведке и морскому бурению, добавила Плаксина.

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В «Лукойле» от комментариев отказались. Вице-президент Panatlantic Exploration Даниэль Хоган сообщил, что бенефициарами компании являются частные лица, но не назвал их. По словам источника, близкого к «Лукойлу», оперативное управление проектом осуществляет Федун.