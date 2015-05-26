«Укрэксимбанк» первым среди госкомпаний достиг успеха в реструктуризации долга

Государственный «Укрэксимбанк» успешно завершил переговоры с кредиторами по реструктуризации своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах, что даст возможность в течение этих лет сэкономить для платежного баланса Украины до 1,5 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Министерство финансов приветствует успешное завершение переговоров между «Укрэксимбанком» и специальным комитетом его кредиторов по перепрофилированию трех еврооблигаций банка с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму около 1,5 млрд долл. Это поможет сэкономить для платежного баланса Украины до 1,5 млрд долл. в течение 2015-2018 годов», - говорится в сообщении.

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По информации Минфина, результаты переговоров полностью соответствуют целям программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Согласно сообщению на сайте «Укрэксимбанка», группа держателей облигаций, представляющих почти 30% от общей основной их суммы, поддержала перепрофилирование задолженности банка.

Облигации банка с погашением в 2015 году будут перепрофилированы на условиях, предложенных банком 20 апреля, то есть, погашение 50% основной суммы долга переносится на апрель 2019 года. Оставшаяся сумма разбивается на равные полугодовые платежи с октября 2019 по апрель 2022 года. Одновременно повышается ставка по облигациям до 9,625% годовых c 8,375%, действующих в настоящее время.

По облигациям с погашением в 2016 году срок уплаты переносится на 7 лет до февраля 2023 года, при этом купон увеличивается до уровня 6-месячного Libor плюс 7%. 50% основной суммы долга должны быть выкуплены в феврале 2020 года, остальное - равными полугодовыми платежами с августа 2020 до февраля 2023 года.

По облигациям с погашением в 2018 году срок уплаты переносится на 7 лет до января 2025 года, при этом купон увеличивается до 9,75%. 50% долга будет погашено до января 2021 года, остаток – равными полугодовыми платежами с июля 2021 до января 2025 года.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Один из участников переговоров, государственный «Укрэксимбанк», 27 апреля сообщил, что договорился с держателями своих еврооблигаций с погашением в апреле этого года об отсрочке на 3 месяца и намерениях продолжить переговоры с кредиторами о реструктуризации на предложенных им ранее условиях.