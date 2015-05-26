Украина размещает еврооблигации на $1 миллиард под гарантии США - источник

Украина намерена в ближайшее время разместить пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США, сообщил УНИАН источник на рынке. Ранее о возможности выпуска бумаг в конце мая заявляла министр финансов Украины Наталья Яресько.

Менеджерами размещения бумаг стали компании JP Morgan, Morgan Stanley и City.

В конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

Соглашение о получении гарантий на первый миллиард долл. в рамках достигнутых в январе договоренностей было подписано между правительствами США и Украины 18 мая текущего года.

Читайте такжеСША при условии реформ могут дать Украине гарантии еще на $1 миллиардКак отмечала министр финансов Наталья Яресько, на выпуск бондов не влияет факт проведения переговоров по реструктуризации части госдолга, которые Украина ведет с комитетом кредиторов. Яресько подчеркивала, что переговоры по реструктуризации и предоставление госгарантий от правительства США – это части общей программы поддержки Украины со стороны иностранных партнеров, «часть того зонтика в 40 млрд долл.», который открыт Украине после одобрения программы сотрудничества с Международным валютным фондом в марте текущего года.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.