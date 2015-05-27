Кабмин хочет в ближайшее время провести прямые переговоры с кредиторами

Кабинет министров Украины рассчитывает в ближайшее время провести прямые переговоры с комитетом кредиторов Украины о реструктуризации части государственного долга.

Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы уже провели по «Эксимбанку» (переговоры о реструктуризации бондов банка - УНИАН) – это очень существенно. Это порядка миллиарда из общей суммы, - сказала Яресько. – Мы ведем переговоры каждый день, и я надеюсь, что в ближайшее время правительство проведет переговоры с кредиторами. Не между советниками, а прямые переговоры между должником и кредитором. Не знаю, будет ли это физическая встреча, но это будет точно прямой контакт. Надеюсь, что на днях. Все идет в правильном направлении», - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Читайте такжеЯресько: Кабмин может ввести мораторий на долговые выплаты при провале переговоров с кредиторамиОдин из участников переговоров, государственный «Укрэксимбанк», 27 апреля сообщил, что договорился с держателями своих еврооблигаций с погашением в апреле этого года об отсрочке на 3 месяца и намерениях продолжить переговоры с кредиторами о реструктуризации на предложенных им ранее условиях. В конце мая Государственный «Укрэксимбанк» успешно завершил переговоры с кредиторами по реструктуризации своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах, что даст возможность в течение этих лет сэкономить для платежного баланса Украины до 1,5 млрд долл.

В то же время, другие долговые обязательства остаются нереструктуризированными. В этой связи в середине мая Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам, ограничив срок принятия такого решения 1 июля 2016 года. В перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами. Правом на мораторий Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка», «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).