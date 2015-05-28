Крупнейшие российские компании за год потеряли более 300 миллиардов рублей из-за обвала нацвалюты

О том, что компании несут миллиардные убытки от производных инструментов с валютной составляющей, в конце года говорил директор департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев. Подробностей он не раскрывал, но они нашли отражение в годовых отчетах. РБК проанализировал отчетности 30 крупнейших по выручке российских компаний.

Выяснилось, что валютные свопы в 2014 году были у 14 из них, и только три выиграли от этого (еще одна компания заработала на нефтяных фьючерсах). Общие потери, которые нашли отражение в их отчетностях, превысили 317 млрд руб.

Это не означает, что компании понесли прямые убытки на такую сумму в прошлом году, оговаривается исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Александр Шевчук. «Обязательства по операциям в зависимости ​от условий сделок фактически могут быть исполнены и следующим периодом», — объясняет он. В​ ряде случаев, настаивают опрошенные РБК компании, убытки носили «бумажный» характер и были связаны с переоценкой справедливой стоимости финансовых инструментов.

О своих неудачах с деривативами по итогам прошлого года отчиталась, в частности, «Транснефть». Чистый убыток трубопроводной монополии от операций с производными финансовыми инструментами за 2014 год превысил 70 млрд руб. (в 2013 году — 52 млн руб.), следует из ее отчетности. Это почти 10% от выручки за прошлый год. Компания покупала опционы пут и продавала опционы колл на доллар: в 2013 году — на $4,2 млрд, в 2014 году — на $2,7 млрд (опционы, купленные в 2013 году, имели срок исполнения с мая 2013-го по октябрь 2014 года, а купленные в 2014 году — в августе—декабре 2014 года, как раз когда происходила девальвация рубля).

Читайте такжеMoody's прогнозирует падение ВВП России в этом году на 3%

На убытки «Транснефти» по этим операциям обращала внимание правительства Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ). В апрельском письме на имя руководителя Росимущества Ольги Дергуновой организация просила разобраться, для чего компании, имеющей и выручку, и основные расходы в рублях, потребовалось совершать «столь масштабные сделки на валютном рынке». Представитель «Транснефти» отказался комментировать эту тему, пресс-служба Росимущества на запрос РБК не ответила.

Еще большие, чем у «Транснефти», потери от операций с производными финансовыми инструментами показала в отчетности за 2014 год «Роснефть». Ее чистый убыток от таких сделок вырос по сравнению с 2013 годом в 30 раз, до 122 млрд руб. Представитель госкомпании от комментариев отказался. Но из пояснения руководства «Роснефти» к отчетности следует, что это был «неденежный расход» от переоценки справедливой стоимости.