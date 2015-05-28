Ferrexpo хочет реструктуризировать остаток долга

Швейцарская горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, намерена реструктуризировать оставшуюся часть долга по еврооблигациям с погашением в апреле 2016 года в размере 285,7 млн долл.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, указанная сумма долга осталась после неполного обмена еврооблигаций 2016 года на 500 млн долл. в феврале текущего года.

Компания напоминает, что в феврале получила заявки на реструктуризацию 214,3 млн долл. в соответствии с поданными заявками от держателей ценных бумаг. Ferrexpo выпустила новые евробонды на 160,7 млн долл., погашаемые двумя равными траншами 7 апреля 2018 года и 7 апреля 2019 года, при этом уплатила 53,6 млн долл. вознаграждения инвесторам, которые согласились на обмен. Ставка купона по евробондам была повышена до 10,375% с 7,875% годовых.

Как сообщал УНИАН, Ferrexpo в январе-марте 2015 года сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 58,4 млн долл.

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Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2014 году сократила чистую прибыль на треть – до 183,8 млн долл. против 263,8 млн долл. годом ранее.