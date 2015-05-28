Евробонды под гарантии США помогут уменьшить долговое бремя Украины - Минфин

Успешное размещение Украиной евробондов на 1 млрд долл. под гарантии США, выпуск которых начало Министерство финансов 27 мая, позволит удешевить обслуживание государственного долга нашей страны, сообщается на сайте министерства.

«Эти облигации, наряду с недавней макрофинансовой поддержкой со стороны ЕС, имеют целью заменить существующий долг на более сберегательные с точки зрения обслуживания и дешевые международные облигации», - говорится в сообщении.

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Минфин отмечает, что в случае успешного размещения эти облигации, вместе с долговыми операциями «Укрэксимбанка» и ожидаемой долговой операцией Украины, должны уменьшить долговое бремя Украины и создать потенциальные условия для возвращения страны на путь экономического роста.

«Как и предыдущие кредитные гарантии США, условия текущего соглашения о гарантиях заимствования усилят стремление Украины выполнить условия программы с МВФ и осуществить другие шаги, необходимые для укрепления верховенства права, системы социальной защиты, дальнейшего продвижения важных структурных реформ и возобновления экономического роста Украины», - подчеркивается в сообщении.

Минфин напомнил, что номинальная стоимость каждой облигации составляет 200 тыс. долл., процентная ставка составляет 1,847% в год. Уплата процентов будет осуществляться дважды в год 29 мая и 29 ноября, планируемый срок погашения облигации - 29 мая 2020.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 26 мая обнародовал постановление, оформляющее осуществленный накануне выпуск 5-летних еврооблигаций на общую сумму 1 млрд долл. США под гарантии правительства США. Украине вчера удалось разместить выпуск облигаций по ставке 1,847% с премией в 32 базисных пункта к аналогичным американским гособлигациям.

В конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

В марте текущего года министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что Министерство финансов Украины планирует осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл. под государственные гарантии правительства США в апреле-мае.