Банковский кризис и девальвация: во что инвестировать украинцам

Еще полтора года назад главным инвестиционным советом, который давало большинство финансовых аналитиков рядовым украинцам, был банковский депозит в гривне, ставки по которому превышали 20% при нулевых инфляционных ожиданиях и курсе на поддержку национальной валюты на уровне 8 грн/долл.

Но дефицит госфинансов, усиленный российской военной агрессией и общими структурными экономическими проблемами, очень быстро выбил почву из под ног банковской системы – 50 из 163 украинских банков на данный момент признаны неплатежеспособными.

Таким образом, банковская система приобрела статус крайне непривлекательного места для сбережения и приумножения личных средств в виду политических и финансовых рисков.

«В условиях нынешнего кризиса при принятии инвестиционных решений необходимо учитывать высокие риски, возникающие при размещении капитала в классических для Украины инструментах сохранения и приумножения средств. Речь идет о политических рисках, которые для рядового гражданина являются абсолютно непредсказуемыми, и при этом, как правило, недооцениваются, или вообще не берутся в расчет при определении привлекательности того или иного инвестиционного инструмента», - отметил финансовый аналитик «Альпари» Александр Михайленко.

По его мнению, банковские продукты не предоставляют необходимого уровня доходности для столь значительных рисков.

«Отношение потенциальной прибыли к рискам, возникающее при инвестировании в банковские депозиты, сейчас является абсолютно непривлекательным в сравнении с альтернативными инвестиционными инструментами с высокой защитой капитала инвестора», - считает Михайленко.

В то же время, одним из ключевых минусов гривневого депозита является высокая инфляция, а валютного - ограничения НБУ на снятие наличных, действующее в эквиваленте 15 тыс. грн в день.

Всемирный банк ожидает ускорения потребительской инфляции в Украине в 2015 году до 40%, что делает ставку по гривневым депозитам в 20-25% отрицательной, приносящей реальный убыток. С начала года, за январь-апрель, инфляция составила 37,1%.

Таким образом, в среднесрочной перспективе до пополнения золотовалютных резервов за счет кредитов Международного валютного фонда, стабилизации курса, снятия административных ограничений и инфляционного таргетирования НБУ банковские депозиты не будут являться привлекательными. Соответственно, актуальный вопрос о возможностях инвестирования для широкого круга украинцев сейчас стоит особенно остро.

И в этой ситуации, как это не парадоксально, можно найти хорошую сторону: у украинской экономики есть шанс преобразоваться, стать похожей на современную западную модель, когда тысячи людей инвестируют в отечественную промышленность и бизнес, помогая экономической системе страны расти.

Фондовые перспективы и долговые бумаги

Практика инвестирования развитых стран показывает, что основным способом сбережения для населения в рыночной экономике являются инструменты фондового рынка и долговые обязательства.

Так, в США ставки по депозитам на данный момент составляют до 1,5% годовых и до 3% годовых – при условии открытия депозита на срок 10 и более лет. В то же время, по результатам 2014 года инфляция в этой стране составила 1,6%, что делает депозиты убыточными. Аналогичная ситуация наблюдается и в развитых европейских странах.

При убыточности депозитов главным способом сбережения очевидно становятся различные финансовые инструменты, спектр которых колеблется от акций до государственных и частных долговых обязательств, а также деривативов (различных производных инструментов, включающих фьючерсы, опционы, кредитные дефолтные свопы и многие другие).

В странах с развитым фондовым рынком классические банковские продукты редко рассматриваются как способ сбережения. С учетом низких ставок по депозитам (и кредитам) выбор финансовых инструментов сводится к двум показателям: потенциальному росту стоимости акции или долговой бумаги, а также размеру дивидендов (или процентов по долговым бумагам). При этом дивиденды на акции зарубежных компаний также не являются большими. К примеру, средний размер дивидендов на акции, входящие в ключевой американский индекс S&P 500, составляет 1,75%. Таким образом, важнейшим аспектом инвестирования на развитых рынках является прогноз роста стоимости финансового инструмента – иными словами, вкладчик зарабатывает не на дивидендах, а на том, что сами по себе принадлежащие ему акции дорожают, их можно легко продать в любой момент, заработав при этом.

Увеличить прибыль, достигаемую за счет роста курса акций в индивидуальном портфеле, рядовым гражданам помогает так называемое маржинальное (кредитное) плечо. Суть операции заключается в том, что брокер или банк, выводящий клиента на финансовый рынок, предоставляет ему дополнительный капитал в определенной пропорции. К примеру, если клиент может себе позволить совершать операции на сумму 100 долл., а маржинальное плечо составляет 1:10, то реально операции могут быть осуществлены на сумму 1000 долл. Выгода брокера заключается в том, что клиент платит большие комиссионные, а выгода клиента – в большем потенциале прибыли. Однако, если убыток по совершенной при помощи маржинального плеча операции достигает 100 долл., то есть, размера личного капитала клиента, то сделка автоматически закрывается по рыночной цене, клиент оплачивает убыток за счет собственных денег, а компания возвращает средства по кредитному плечу.

Актуальным и практически нерискованным способом инвестирования за рубежом являются индексные фонды, которые покупают акции всех компаний, входящих в ключевые индексы, с расчетом на общий рост фондового рынка. Этот способ был наиболее актуален в период действия программы количественного смягчения в США, который стимулировал увеличение индекса S&P 500 на 167% с 2009 года. Подобные фонды – мощнейшее средство от экономической депрессии в государстве, так как помогают извлечь лежащие у обывателей «под матрацем» деньги и вложить их в экономику, заставляя ее работать, а страну – богатеть.

Кроме того, привычными для населения стран с развитыми финансовыми рынками являются сбережения в пенсионных фондах и страховых компаниях, что дает частному сектору экономики так называемые «длинные» деньги под минимальные проценты.

«Размещение средств в небанковских финансовых инструментах сегодня выглядит еще более привлекательным, чем два-три года назад. На финансовых рынках в настоящее время существует множество инвестиционных возможностей с существенно более привлекательным отношением потенциальной прибыли к рискам», - отмечает Михайленко.

Как стать акционером

Проблема в том, что в Украине как такового фондового рынка (в классическом западном понимании) нет.

Начало ему было положено во время приватизации 90-х, когда граждане Украины получили на руки приватизационные сертификаты. Часть этих сертификатов была продана за живые деньги компаниям, обменявшим эти бумаги впоследствии на акции некогда государственных заводов и фабрик, но многие сертификаты были обменяны не на деньги, а на акции юридических лиц. Впоследствии эти юрлица меняли собственников, продавались и сливались, в результате чего тысячи украинских граждан в настоящий момент являются миноритарными акционерами разных банков и компаний. При этом многие обладатели ценных бумаг уже забыли, во что вкладывали, а компании, частички которых принадлежат людям, лишь изредка напоминают своим совладельцам письмами о собраниях акционеров, или не общаются с «микроинвесторами» вовсе.

Но по факту, большое количество граждан до сих пор владеет определенными финансовыми инструментами, из которых теоретически возможно извлечь прибыль.

В случае, если у гражданина Украины не открыт счет в ценных бумагах при их физическом наличии, или когда его регулярно уведомляют о собрании акционеров, алгоритм действий для уточнения количества акций, их стоимости и получения дивидендов предусматривает обращение на предприятие-эмитент с просьбой уточнить, какой хранитель (депозитарий) был выбран для хранения акций на общем собрании акционеров.

После этого необходимо обратиться к хранителю, уточнить перечень необходимых документов и открыть счет в ценных бумагах, после чего получить выписку, в которой будет указано общее количество акций в собственности (за хранение акций после открытия счета будет взиматься плата).

При этом получить дивиденды миноритарным акционерам большинства украинских компаний практически невозможно, поскольку они не заинтересованы в лояльности миноритариев и зачастую принимают решение о невыплате. Символические дивиденды в качестве поощрения сотрудников выплачивают немногие, в частности, Крюковский вагоностроительный завод и «Мотор Сич», а также компании со значительной государственной долей.

Продать же пакет акций можно при помощи компаний, являющихся участниками украинских бирж. При этом нужно учесть, что отсутствие конкретных акций в листинге бирж значительно уменьшает их ликвидность и делает продажу практически невозможной в виду отсутствия покупателей. Если же акции находятся в листинге и торгуются на бирже, то с их продажей проблем не возникнет, достаточно лишь обратиться в соответствующую компанию. При этом оценочную стоимость своего пакета акций можно узнать, уточнив рыночный курс на сайте биржи.

В то же время, нужно учитывать, что акции компаний на украинских фондовых биржах номинированы в гривне и подвержены валютным рискам, из-за чего не являются оптимальным вложением средств в данный момент.

В целом, как мы уже писали выше, нормального фондового рынка в Украине нет. Таким образом, его возможное возникновение – тот неиспользованный резерв, который еще есть у экономики страны. УНИАН опросил финансовых экспертов на предмет того, какие изменения нужны, чтобы вдохнуть жизнь в украинские фондовые биржи:

«Для развития фондового рынка Украины необходима активная имплементация западного опыта, который позволит участникам торгов не только хеджировать риски, но и реализовывать свои спекулятивные и инвестиционные цели. Требуется создание максимально прозрачных инвестиционных условий, приведение корпоративной отчетности и раскрытия информации о конечных владельцах бизнесов и выгодополучателях к единому стандарту, необходимо существенное расширение спектра торгуемых финансовых инструментов, - говорит Михайленко. – Если инвестор, будучи миноритарием, будет уверен в защите своих прав и актуальности предоставляемой эмитентом корпоративной информации, и одновременно с этим сможет защитить себя от возможных неблагоприятных движений рынка при помощи широкого спектра деривативов, то вопрос взрывного роста фондового рынка и привлечения инвестиций станет лишь вопросом времени».

«Украинскому фондовому рынку, как и стране в целом, необходимы те же самые реформы. С одной стороны, необходимы длинные внутренние ресурсы, для чего надо, наконец, запустить второй уровень пенсионной системы. С другой стороны, необходима тотальная либерализация законодательства, которая бы привлекла инвесторов в Украину, которые знали бы, что они могут не только войти, но и выйти (извлечь деньги из ранее проинвестированного проекта - УНИАН). И, конечно, для любого инвестора крайне важно, чтобы в стране уважался капитал (привет популистским законам!), право собственности и просто право (судебная реформа нужна Украине как воздух)», - уверен Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital.

С перечисленным требованиями согласен и Роман Мельченко, руководитель компании по управлению активами и администрированию негосударственных пенсионных фондов «Опека»: «Для формирования развитого фондового рынка в Украине, как минимум, необходимы следующие предпосылки: первое – повышение конкурентоспособности украинской экономики. Нет смысла инвестировать в компании, которые не в состоянии конкурировать на международном рынке. Мир глобализируется, поэтому рано или поздно они обанкротятся. Нужно инвестировать в компании, создающие или потенциально способные создать лучшие продукты на рынке. При этом современные реалии требуют умения не только создать качественный товар, но также и суметь продать его, обеспечить первоклассный сервис и т.д. На сегодня украинских компаний, способных конкурировать за рубежом, практически нет. Мы уже сотни лет предпочитаем пользоваться импортными товарами, т.к. они качественнее отечественных.

Второе – повышение корпоративной культуры украинского бизнеса. Компании должны быть прозрачны, стабильно платить дивиденды. Чтобы я как инвестор вложил деньги в определенную компанию, я должен быть на 100% уверен, что мои деньги пойдут на развитие бизнеса, а не на покупку мажоритарными акционерами яхт и квартир в Лондоне. Сейчас в Украине дивиденды платят единицы, причем, в основном, это - либо госкомпании, либо компании, в которых мажоритарный акционер владеет пакетом акций, стремящимся к 100%.

Третье – развитие среднего бизнеса. Крупному бизнесу отечественный фондовый рынок не нужен. Ему для финансирования проще использовать банковскую систему. Каждая финансово-промышленная группа имеет свой банк, через который привлекает деньги с рынка и финансирует свой бизнес.

Четвертое – устранение коррупции в судебной системе, корпоративного рейдерства, безнаказанного вывода активов с последующим объявлением дефолта по обязательствам не должно существовать».

Недоступный Запад

В этих обстоятельствах закономерным желанием для жителя Украины, намеревающегося инвестировать в небанковские финансовые инструменты в условиях кризиса, является покупка акций иностранных компаний или долговых обязательств ведущих стран мира. Однако украинские граждане ограничены в инвестировании за рубеж на законодательном уровне.

«Вложения в иностранные финансовые рынки и инструменты для украинских индивидуальных инвесторов доступны только после получения индивидуальных лицензий НБУ», - пояснил управляющий директор группы ICU Константин Стеценко.

При этом срок выдачи такой лицензии составляет 25-30 дней, а срок ее действия ограничен проведением конкретной операции.

Иными словами, в случае возникновения необходимости продажи заграничного актива и покупки нового гражданину Украины придется еще раз получать лицензию НБУ и ждать около месяца, а это – слишком долгий срок для современных финансовых рынков.

Легальным выходом из этой ситуации является регистрация компании в стране, где подобные ограничения отсутствуют (в частности, Кипр), и покупка акций, а также других зарубежных финансовых инструментов через нее при помощи брокеров.

Однако такой алгоритм сопряжен с определенными финансовыми затратами и не является подходящим для значительного количества украинцев.

Второй способ покупки иностранных активов сопряжен с непосредственным открытием счета у иностранного брокера в качестве физлица. Дело в том, что лицензия на инвестирование за рубеж необходима согласно украинскому законодательству, но не по законодательству многих других стран (пресловутый Кипр). Соответственно, иностранный брокер не будет уточнять наличие лицензии НБУ на совершение операций. При этом торговый счет можно открыть непосредственно у брокера в обход банковской системы. Платежная карта иностранного банка будет нужна для вывода средств с торгового счета, а также их внесения на него. Этот способ дает возможность покупать акции иностранных компаний, когда угодно и в любом количестве, в том числе и через интернет-трейдинг (находясь в любой точке мира), однако нарушает украинское законодательство. Максимальное наказание за описанные действия – штраф в размере 500-1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 – 17000 грн).

Существует и третий способ покупки иностранных финансовых инструментов – через компании, зарегистрированные за рубежом и предоставляющие подобные услуги в Украине. Фактически в таких сделках участвует юридическое лицо-нерезидент, которое покупает финансовые инструменты по вашим заявкам. Главным недостатком такого способа является отсутствие юридической связи между юрлицом-нерезидентом и конкретным гражданином Украины, что оставляет значительный простор для обманных схем.

Игры с курсом и государственные облигации как альтернатива

В текущих условиях, до надлежащих изменений в отечественном законодательстве, обывателю можно обратить внимание и на другие украинские финансовые инструменты, которые могут стать оптимальным выбором в условиях убыточности депозитов и недоверия к банкам.

К слову, даже общемировая практика инвестирования говорит о том, что в отличие от периодов экономического роста, во время кризиса ценными становятся долговые обязательства, а акции и производные от них отходят на второй план, поскольку проценты по займам повышаются при дефиците доверия.

В случае с Украиной, помимо технических сложностей и законодательных ограничений, добавляет непривлекательности акциям компаний на украинских торговых площадках и их низкая ликвидность, а также относительно небольшие объемы оборота.

«Одним из ключевых факторов выбора инвестиционного инструмента для рядового украинца должен быть вопрос высокой ликвидности, то есть, возможности вывести свои средства из инвестиционного инструмента в максимально быстрый срок в валюте инвестирования», - отметил Михайленко.

Тем не менее, украинские финансовые рынки далеко не лишены привлекательных инвестиционных инструментов, приобретение которых может позволить не только сохранить, но и приумножить средства рядовых граждан.

Согласно мнению экспертов, доступные большинству украинцев инструменты финансового рынка, представляющие интерес с точки зрения доходности и безопасности, представлены в довольно широком спектре.

«Альтернативой банковскому депозиту является покупка ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) – как гривневых, так и валютных. Риск по этому виду инвестирования - самый низкий в стране, так как гарантируется Минфином. Дополнительным преимуществом этого инструмента является то, что процентный доход по ОВГЗ не облагается налогом на доходы физлиц. Ставки по гривневым ОВГЗ находятся на уровне 23% – 25%, по валютным – 2 - 10%», - пояснил Стеценко.

При этом ОВГЗ можно приобретать как напрямую - через клиентский счет в компаниях-участниках торгов на фондовых биржах, так и в структурированных инвестиционных продуктах, предоставляемых финансовыми компаниями.

«На сегодняшний день хорошей альтернативой уже привычному банковскому депозиту является инвестирование в фонды процентного дохода», - считает управляющий директор ICU.

По словам Стеценко, такие фонды инвестируют свои активы исключительно в инструменты с фиксированной доходностью, такие как государственные облигации и депозиты в первоклассных банках.

Размер лота по гривневым ОВГЗ составляет 1000 грн, валютным – 1000 долларов. Соответственно, имея в распоряжении указанные суммы, вполне можно рассматривать покупку государственных облигаций как низкорисковую инвестицию со значительным фиксированным доходом.

В то же время, по словам Михайленко, перспективными являются и инвестиции, отражающие глобальную тенденцию ослабления евро.

«В Европе реализуется программа стимулирования экономики, на фоне чего активно укрепляются рынки ценных бумаг, и одновременно снижается курс европейской валюты. Центробанк продолжит активно «печатать» евро, что в долгосрочной перспективе будет способствовать дальнейшему снижению курса валютной пары EUR/USD. Ключевая цель на сегодня – паритет», - подчеркнул эксперт.

Извлечь прибыль из курсовых колебаний помогут валютные фьючерсы, торги которыми Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в январе разрешила проводить на Украинской бирже, ПФТС и фондовой бирже «Перспектива». При этом индивидуальные инвесторы могут напрямую участвовать в торгах при посредничестве компаний, списки которых представлены на сайтах бирж.

«В условиях нестабильности национальной валюты и дальнейших девальвационных ожиданий потенциальным способом дополнительного заработка может стать торговля фьючерсными контрактами на курс доллар США/украинская гривня. Помимо этого, данный инструмент может использоваться и для хеджирования валютных рисков», - отметил управляющий директор ICU.

Несмотря на довольно широкий спектр доступных украинцам финансовых инструментов, информации о них у обывателей мало, недостаточно для привлечения широких масс. Одним из ключевых препятствий для развития фондового рынка является проводимая НБУ политика «дорогих» денег, актуальная на протяжении всей истории независимости Украины. Она предусматривает высокую учетную ставку регулятора, которая в свою очередь увеличивает ставки по кредитам и депозитам. При высокой депозитной ставке население предпочитает именно этот банковский продукт, а не акции с дополнительным риском снижения курса и минимальными дивидендами. Это провоцирует низкий объем торгов на фондовом рынке и, соответственно, отсутствие желания частного сектора экономики размещать на нем свои долговые обязательства под высокие проценты. Кроме того, украинский фондовый рынок нуждается в «длинных» деньгах для увеличения объемов торгов. В этой связи перспектива развития финансовых рынков лежит в плоскости приведения монетарной политики к мировым стандартам с низкими депозитными ставками и прихода «длинных» денег через накопительную пенсионную систему и страховой рынок.

Таким образом, банковский кризис может стать не только бичом украинской экономики, но и стимулом для расширения рынка финансовых услуг и инструментов, на котором граждане смогут как участвовать в торгах непосредственно в качестве трейдеров, так и вкладывать свои средства в структурированные продукты инвестиционных фондов, потенциально способных качественно финансировать реальный сектор экономики.

Максим Шевченко (УНИАН)