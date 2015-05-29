Яресько надеется, что мораторий на выплату долгов использовать не придется

Министр финансов Украины Наталья Яресько надеется, что правительству Украины не придется воспользоваться правом на введение моратория на выплату долгов и планирует достичь договоренности с частными кредиторами по реструктуризации долга в ходе прямых переговоров, запланированных на ближайшее время.

Об этом она сказала журналистам.

«Я не хочу прогнозировать, будем или не будем использовать мораторий. Надо было дать возможность правительству получить этот рычаг, - сказала Яресько. - Но я надеюсь на то, что мы дойдем до прямых переговоров скоро, и таким образом мы конструктивно и добросовестно достигнем договоренностей».

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Яресько отметила, что сейчас вопрос введения или не введения моратория на выплату долга – это «шум». «Это шум ни о чем. Нам нужен был рычаг. Это обсуждено с МВФ (Международным валютным фондом - УНИАН). Правительство действует в тесном контакте с МВФ, - сказала Яресько. – У меня нет желания не платить долги. У меня первый приоритет как раз договориться».

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В перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами. Правом на введение моратория Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка», «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).