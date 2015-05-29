Яресько надеется, что мораторий на выплату долгов использовать не придется
Министр финансов ожидает, что кредиторы согласятся на прямые переговоры.
Министр финансов Украины Наталья Яресько надеется, что правительству Украины не придется воспользоваться правом на введение моратория на выплату долгов и планирует достичь договоренности с частными кредиторами по реструктуризации долга в ходе прямых переговоров, запланированных на ближайшее время.
Об этом она сказала журналистам.
«Я не хочу прогнозировать, будем или не будем использовать мораторий. Надо было дать возможность правительству получить этот рычаг, - сказала Яресько. - Но я надеюсь на то, что мы дойдем до прямых переговоров скоро, и таким образом мы конструктивно и добросовестно достигнем договоренностей».
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Яресько отметила, что сейчас вопрос введения или не введения моратория на выплату долга – это «шум». «Это шум ни о чем. Нам нужен был рычаг. Это обсуждено с МВФ (Международным валютным фондом - УНИАН). Правительство действует в тесном контакте с МВФ, - сказала Яресько. – У меня нет желания не платить долги. У меня первый приоритет как раз договориться».
В перечень долгов, на выплату которых может быть наложен мораторий, не входят долги перед МВФ, ЕБРР и другими институциональными кредиторами. Правом на введение моратория Кабмин может воспользоваться только в отношении долгов, закрепленных решением правительства в перечне части государственного и квазигосударственного долга, подлежащего реструктуризации, за исключением бумаг госбанков – «Ощадбанка», «Укрэксимбанка» и бумаг Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).