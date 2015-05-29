Итальянцы передумали продавать "Правэкс-Банк" Фирташу

Итальянская группа компаний Intesa Sanpaolo расторгла договор продажи 100% акций украинского дочернего финучреждения «Правэкс-Банка» компании Centragas Holding Gmbh, аффилированной с Group DF Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщается на сайте банка.

«Договор, заключенный 23 января 2014 года был расторгнут, поскольку до сегодняшнего дня банк не получил разрешение от контролирующих органов на завершение сделки», - говорится в сообщении.

Других подробностей банк не сообщает.

Как сообщал УНИАН, в конце января группа компаний Group DF, объединяющая активы Фирташа, подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского “Правэкс-Банка”, но сделка не была завершена и подлежала согласованию регулятивными органами Украины.

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«Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по объему активов. Владельцем банка являлась международная банковская группа Intesa Sanpaolo (Италия, 100% акций банка).

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.