Кабмин рассчитывает начать масштабную приватизацию во втором полугодии
По словам министра финансов, приватизация позволит сэкономить бюджетные средства, которые ранее направлялись на субсидирование госпредприятий
Правительство рассчитывает начать процесс масштабной приватизации государственных активов в третьем-четвертом квартале, сказала в ходе работы 8-го Форума по вопросам безопасности министр финансов Украины Наталья Яресько.
«Мы взяли на себя обязательства проводить приватизацию, начиная с третьего-четвертого квартала этого года, и, надеюсь, план действий, который сейчас разрабатывается, будет внедрен», - сказала Яресько.
При этом она обратила внимание, что приватизация позволит сэкономить бюджетные средства, которые ранее направлялись на субсидирование госпредприятий.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий, который включает продажу в текущем году Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром», ряда морских портов, компании «Центрэнерго», а также оставшихся госдолей в предприятиях тепловой генерации и облэнерго.
В перечне также присутствуют ряд предприятий, подчиненных Министерству аграрной политики и продовольствия, государственные угольные предприятия и шахты, концерн "Укрторф", научно-производственное объединение "Электронмаш", "Президент-Отель".
Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.
Согласно документу, Кабмин поручил Фонду государственного имущества в 2015 году обеспечить выставление на продажу указанных объектов через конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона без установления ограничений для допуска участников, кроме случаев, предусмотренных законодательством, и с учетом установленных санкций.