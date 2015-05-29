Кабмин рассчитывает начать масштабную приватизацию во втором полугодии

Правительство рассчитывает начать процесс масштабной приватизации государственных активов в третьем-четвертом квартале, сказала в ходе работы 8-го Форума по вопросам безопасности министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы взяли на себя обязательства проводить приватизацию, начиная с третьего-четвертого квартала этого года, и, надеюсь, план действий, который сейчас разрабатывается, будет внедрен», - сказала Яресько.

При этом она обратила внимание, что приватизация позволит сэкономить бюджетные средства, которые ранее направлялись на субсидирование госпредприятий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий, который включает продажу в текущем году Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром», ряда морских портов, компании «Центрэнерго», а также оставшихся госдолей в предприятиях тепловой генерации и облэнерго.

В перечне также присутствуют ряд предприятий, подчиненных Министерству аграрной политики и продовольствия, государственные угольные предприятия и шахты, концерн "Укрторф", научно-производственное объединение "Электронмаш", "Президент-Отель".

Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Согласно документу, Кабмин поручил Фонду государственного имущества в 2015 году обеспечить выставление на продажу указанных объектов через конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона без установления ограничений для допуска участников, кроме случаев, предусмотренных законодательством, и с учетом установленных санкций.