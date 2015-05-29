СМИ: кредиторы предложили Украине выплату долгов через 10 лет и экономию почти $16 миллиардов

Предложения Комитета кредиторов Украины включают отсрочку погашения долгов на срок до 10 лет и снижение купонных ставок, что позволит стране сэкономить большую сумму, чем предусмотрена программой Международного валютного фонда.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник.

По данным источника, знакомого с ситуацией, экономия в ближайшие четыре года может составить $15,8 миллиарда по сравнению с предусмотренными программой МВФ $15,3 миллиарда.

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По словам источника, $15,3 миллиарда будет сэкономлено за счет основного долга, а еще $500 миллионов - благодаря снижению ставок.

Комитет включает Franklin Templeton, BTG Pactual Европу, TCW Investment Management Company и T. Rowe Price Associates, владеющих украинскими обязательствами на $8,9 миллиарда.

Программа МВФ предусматривает, что результатом реструктуризации должно стать достижение трех критериев: экономия около $15 миллиардов в течение четырех лет, снижение отношения долга до 71 процента к годовому ВВП к 2020 году и снижение ежегодных расходов на обслуживание долга до 10 процентов ВВП с 2019 по 2025 год.

"Комитет не может сказать, что согласен, что эти три критерия являются лучшими для долгосрочной устойчивости экономики Украины, но в интересах достижения соглашения комитет выдвинул предложения, которые соответствуют этим трем критериям", - сказал источник.