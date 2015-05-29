Набсовет "Укрнафты" созывает собрание акционеров на 22 июля

Наблюдательный совет компании «Укрнафта» принял решение созвать собрание акционеров на 22 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали все члены набсовета единогласно. Заседание набсовета прошло сегодня, 29 мая.

Как ожидается, собрание акционеров рассмотрит вопросы выплаты дивидендов, а также избрания руководства компании.

Как отметил член наблюдательного совета «Укрнафты» Игорь Коломойский, собрание акционеров компании обязательно состоится 22 июля.

«Мы пошли навстречу НАК («Нафтогаз» - УНИАН) как мажоритарному акционеру, для того чтобы никто не думал, что собрание акционеров не состоится и будет всячески саботироваться. Я хочу, чтобы вы все услышали - мы (миноритарные акционеры компании — УНИАН) будем на этом собрании. Мы придем, чтобы было новое правление («Укрнафты» - УНИАН), может в старом составе, а может и в новом. Это зависит от того, как решат акционеры", - сказал Коломойский.

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Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.