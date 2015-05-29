Кипрская компания покупает неплатежеспособный "Астра Банк" владельца "Дельта Банка"
«Астра Банк» признан неплатежеспособным 19 марта.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Agro Holdings (Ukraine) Limited, зарегистрированной на Кипре, приобрести контроль над неплатежеспособным украинским «Астра Банком», то есть стать владельцем более 50% акций банка, сообщила пресс-служба комитета.
«Дано разрешение компании Agro Holdings (Ukraine) Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций «Астра Банка» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 19 марта 2015 года признал «Астра Банк» неплатежеспособным. В конце марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о поиске инвестора для «Астра Банка» с целью выведения его с рынка.
Справка УНИАН. «Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Основной акционер «Дельта Банка» Николай Лагун 19 сентября 2013 года приобрел контрольный пакет акций «Астра Банка». 2 марта 2015 года Нацбанк также признал неплатежеспособными принадлежащие Лагуну «Дельта Банк», «Кредитпромбанк» и «Омега Банк».