Суд не разрешил Фирташу продлевать аренду Вольногорского комбината

Высший хозяйственный суд Украины отказал компании «Юкрейниан Кемикал Продактс», которую СМИ связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем, в продлении срока аренды Вольногорского государственного горно-металлургического комбината.

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Органы прокуратуры предотвратили незаконную передачу в пользование ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс», которое СМИ связывают с Фирташем Д.В., целостного имущественного комплекса Вольногорского государственного горно-металлургического комбината стоимостью свыше 430 млн грн", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отмечают, что в 2004 году Фонд государственного имущества Украины передал указанному обществу (прежнее название – ЗАО «Крымский титан») целостный имущественный комплекс в аренду.

При этом отмечается, что после окончания срока договора аренды ФГИУ сообщил обществу о нежелании продлевать его действие в связи с намерениями государства самостоятельно использовать собственное имущество. В дальнейшем имущество комбината закреплено за государственным предприятием «Объединенная горно-химическая компания».

"Несмотря на то, что государство не отказывалось от своего права собственности, а только предоставило имущество во временное пользование ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс», последнее пыталось обязать Фонд государственного имущества Украины передать это имущество коммерческой структуре на новый срок, в связи с чем подало соответствующий иск", - говорится в сообщении.

В этой связи, с целью защиты интересов государства прокурор ГПУ вступил в рассмотрение дела. Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска общества было отказано. Однако ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» обжаловало судебные решения в Высшем хозяйственном суде Украины.

Суд кассационной инстанции 28 мая этого года, согласившись с доводами прокурора ГПУ, который принимал участие в судебном заседании, в удовлетворении кассационной жалобы хозяйствующего субъекта отказал, а судебные решения оставил без изменений.

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Как сообщал УНИАН, в 2004 году между Фондом госимущества Украины и компанией «Крымский Титан», подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу, были заключены договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского и Вольногорского комбинатов. В сентябре прошлого года срок действия договоров истек, после чего, согласно постановлению Кабинета министров Украины, указанные предприятия были отнесены к сфере управления Минэкономразвития и торговли и переданы на баланс госпредприятия «Объединенная горно-химическая компания».

Вместе с тем, «Крымский Титан» обратился в суд с иском о признании за ним преимущественного права на аренду имущества комбинатов. Хозяйственный суд Киева в январе 2015 года отказал компании «Крымский Титан» в продлении срока аренды Вольногорского горно-металлургического комбината, а в феврале - Иршанского горно-обогатительного комбината.

Справка УНИАН. Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат разрабатывает Малышевское месторождение тяжелых минералов, расположенное в 80 км от Днепропетровска. Ежегодно предприятие производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.