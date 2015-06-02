Украина одолжила $1 миллиард под гарантии США

Средства в размере 1 млрд долларов, полученные от размещения еврооблигаций под кредитные гарантии США, поступили на счета правительства Украины, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Это стало возможным благодаря подписанию 18 мая Соглашения о гарантиях заимствования между правительствами Украины и США», - отмечается в сообщении.

Министерство напомнило, что процентная ставка по еврооблигациям составляет 1,847% в год. Уплата процентов будет осуществляться дважды в год (29 мая и 29 ноября). Планируемый срок погашения облигаций - 29 мая 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, первый выпуск бондов на 1 млрд долл. под гарантии США Украина осуществила в мае прошлого года на 5 лет по ставке 1,844% годовых, что всего на 0,28% годовых выше аналогичных заимствований США, а подписка на эти облигации составила 3,4 млрд долл.

В конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. при условии проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора и улучшения делового климата.

В марте текущего года министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что Министерство финансов планирует осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл. под государственные гарантии правительства США в апреле-мае.