В ДТЭК намекнули на дефолт и просят реструктуризировать долг в $3 миллиарда

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на директора компании Максима Тимченко, который сообщил, что данные шаги были предприняты в связи с невозможностью компании обслуживать свой долг.

Около трети кредита компании составляют еврооблигации, но основная его часть принадлежит банкам, в том числе немецкому ING, итальянскому UniCredit и австрийским Erste Bank и Raiffeisen Bank.

«Мы начали официальные переговоры со всеми этими банками касательно реструктуризации нашего долга на долгосрочный период», - заявил Тимченко, добавив, что средний срок погашения кредита компанией «ДТЭК» составляет три года.

Тимченко также заявил, что конфликт в Украине негативно повлиял на деятельность компании, «стало просто невозможно обслуживать (наш долг)».

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Принадлежащая украинскому финансовому магнату Ринату Ахметову компания «ДТЭК» производит 27% электроэнергии и половину объемов всего добываемого в Украине угля.

В конце апреля она уже заключила сделку с кредиторами касательно реструктуризации 200-миллионого долларового долга в еврооблигациях с апреля 2015 года на 2018 год.