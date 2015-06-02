"Метинвест" Ахметова договорился об отсрочке выплаты части долгов

Горно-металлургическая группа «Метинвест» получила согласие от инвесторов на реструктуризацию долгов по еврооблигациям с выплатой в 2017 и 2018 году, при этом голосование по остатку долга евробондов с погашением 20 мая 2015 года не состоялось из-за отсутствия кворума, говорится в сообщении «Метинвеста» на сайте Ирландской фондовой биржи.

Согласно сообщению, собрание держателей евробондов с погашением в 2015 году будет перенесено, а его дата будет обнародована в ближайшее время.

Ранее гендиректор группы Юрий Рыженков заявлял, что «Метинвест» намерен до конца января 2016 года согласовать с кредиторами условия реструктуризации.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля «Метинвест» объявил о состоянии дефолта и начал три проекта по получению согласия от держателей своих облигаций со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на отсрочку погашения основной суммы долга. Одной из главных целей проектов была отсрочка погашения долга по облигациям на сумму 113,65 млн долл., подлежащего к выплате в мае текущего года. При этом запланированное на начало мая собрание держателей облигаций не состоялось из-за отсутствия кворума.

7 мая "Метинвест" инициировал повторное внесение поправок в условия выплаты долгов по своим еврооблигациям с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах на общую номинальную сумму 1,153 млрд долл.

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Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

С середины июля 2014 года предприятия «Метинвеста», находящиеся на востоке Украины, работают с перебоями из-за боевых действий.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Группа в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл.