Россия присматривается к выпуску долговых инструментов в юанях

Минфин РФ изучает возможности китайского долгового рынка и не исключает выпуска российских долговых инструментов в юанях в ближайшие годы, сообщил замминистра финансов России Сергей Сторчак, передает РИА "Новости".

"В принципе, идет изучение возможностей китайского рынка", — сказал он, не исключив, что первый выпуск долговых инструментов в юанях может состояться в ближайшие годы. По его мнению, это облегчит выход на китайский рынок российских корпоративных эмитентов.

"Чем больше у нас возможностей маневра с точки зрения выхода на рынки разных юрисдикций, тем лучше. Пока возможности собственного рынка нас устраивают, в то же время мы понимаем, что активно работая на внутреннем рынке как суверен, мы уменьшаем возможности корпоратам, поддавливаем рынок", — сказал он.

При этом замминистра признал, что такие займы сопряжены с рядом сложностей. "Пока юань не является конвертируемой валютой, поэтому здесь есть определенные нюансы", — сказал Сторчак.

Также, по его словам, предстоит решить вопрос о репатриации выручки от продажи ценных бумаг, так как в Китае действуют ограничения на вывод капитала.