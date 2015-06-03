Минагропрод предложил продать 37 запрещенных к приватизации компаний

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рекомендовало первые 100 государственных сельскохозяйственных предприятий к приватизации в рамках проводимой министерством политики разгосударствления неэффективных активов, сообщила пресс-служба Минагропрода.

«Рабочая группа по вопросам разгосударствления при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рекомендовала к приватизации первые 100 государственных предприятий», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 37 предприятий из этого списка находятся в перечне запрещенных к приватизации, остальные могут быть приватизированы согласно соответствующему распоряжению правительства.

Пресс-служба отмечает, что проведенный рабочей группой совместно со специалистами Фонда инноваций и развития (Республика Грузия) аудит рекомендованных к приватизации госкомпаний подтвердил невозможность восстановления их экономической активности в условиях государственного управления.

Полный список компаний обнародован на сайте Минагропрода.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод рассчитывает привлечь до 1 млрд грн инвестиций в агросектор за счет приватизации до 180 подконтрольных министерству аграрных предприятий в 2015 году.

12 мая текущего года Кабинет министров утвердил перечень госпредприятий, подлежащих приватизации в 2015 году. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.