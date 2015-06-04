Президент хочет раздробить монополии

Президент Украины Петр Порошенко предлагает монополистам подчиниться жесткому регулированию и ограничить долю присутствия монополий на определенных рынках до 50%, а в ряде случаев – до 30%.

Об этом Порошенко заявил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Надо принять политическое решение об ограничении максимальной доли на определенных рынках уровнем в 50%, а на особо важных рынках – и 30%, - сказал Порошенко. – И по этим новым правилам раздробить монополии. Выбор оставить им такой: или подчиниться жесткому регулированию, или продавать часть своего присутствия (на рынке - УНИАН)».

Порошенко подчеркнул, что конкурентное предпринимательство должно стать основой украинской экономической модели, и именно такому видению должна отвечать налоговая реформа.

Ранее Порошенко назвал необходимым проведение «чисток» в Антимонопольном комитете и приведение антимонопольного законодательства страны в соответствие с лучшими мировыми практиками.