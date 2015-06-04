Порошенко о борьбе с монополистами: буду действовать как Рузвельт

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым провести «чистку» в Антимонопольном комитете и привести украинское законодательство к лучшим европейским практикам.

Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Неотъемлемая часть деолигархизации - демонополизация, потому что именно монополии, паразитирующих на государственных ресурсах, являются экономической основой олигархии, - сказал Порошенко. - Потери от картельных сговоров оцениваются в пределах от 10 до 22% ВВП. До 40% товаров и услуг реализуются на монополизированных рынках. Это убивает стимулы к эффективности, к снижению цен, к модернизации, к повышению качества. А начать должны были с чистки самого Антимонопольного комитета, который до недавнего времени, простите за масло масляное, был монополизирован монополистами. 80% тепловой генерации - в одних руках, а комитетчики, хотя бы глазом кто моргнул, говорят, монополии нету».

Порошенко подчеркнул, что в сфере защиты конкуренции он намерен действовать решительно.

«Я буду действовать с такой решительностью, с которой сто лет назад Теодор Рузвельт на основе антитрестовского законодательства прекратил злоупотребление олигархов, вернул экономическую конкуренцию», - сказал Порошенко.

Читайте такжеПрезидент хочет раздробить монополии

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада приняла постановление о назначении Юрия Терентьева председателем АМКУ. Обновление руководства АМКУ, реформа подходов к работе ведомства и существенное изменение антимонопольного законодательства являются одними из обязательств Украины перед МВФ, а также рекомендацией других кредиторов. Как отмечали в правительстве, свои предложения по реформе в сфере защиты конкуренции Кабмин должен представить уже к осени текущего года.