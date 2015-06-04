Рада не разрешила Кабмину брать советников по приватизации

Верховная Рада не поддержала правительственный законопроект о привлечении советников к процессу приватизации для повышения его эффективности.

За соответствующий законопроект проголосовали 148 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Закон о привлечении советников к приватизации пал жертвой популизма. Меньше шансов установления рыночной цены за приватизируемые предприятия", - подчеркнул министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, комментируя результаты голосования на своей страницы в Twitter.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, привлечение советников могло бы позволить провести полную подготовку объектов госимущества к приватизации с учетом существующей практики и международных стандартов, а также представить его широкому кругу потенциальных покупателей в Украине и за ее пределами. Кроме того, в госсобственности находится ряд специфичных предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи, эффективная приватизация которых требует привлечения профессионалов в той или иной отрасли.

Читайте такжеВ Украине до конца года проведут международный аудит стратегических компаний

Как сообщал УНИАН, правительство рассчитывает начать процесс масштабной приватизации государственных активов в третьем-четвертом квартале.

Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий, который включает продажу в текущем году Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром», ряда морских портов, компании «Центрэнерго», а также оставшихся госдолей в предприятиях тепловой генерации и облэнерго.

В перечне также присутствуют ряд предприятий, подчиненных Министерству аграрной политики и продовольствия, государственные угольные предприятия и шахты, концерн "Укрторф", научно-производственное объединение "Электронмаш", "Президент-Отель".

Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.