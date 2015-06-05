Отток из фондов, инвестирующих в активы России, вырос за неделю более чем вдвое

Инвесторы за неделю, с 28 мая по 3 июня, вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 66,9 миллиона долларов против оттока в 28,6 миллиона долларов неделей ранее, передает ПРАЙМ.

Данные, обнародованные организацией, которая отслеживает притоки и оттоки средств в инвестиционные фонды и распределение средств Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), подаются в обзоре Газпромбанка.

Читайте такжеВ России "дочки" иностранных банков и розничные игроки резко сократили свои сетиМежду тем, с начала года показатель притока составляет 241,6 миллиона долларов, оценивают аналитики Газпромбанка.