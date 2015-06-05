Порошенко рассказал, кому передаст Roshen и почему не может продать Липецкую фабрику

Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время передать в управление инвестиционной компании "Ротшильд" свой пакет акций кондитерской компании "Рошен", в которой Порошенко является основным акционером.

Об этом он сказал в ходе своей пресс-конференции в Киеве в пятницу.

В частности, отвечая на вопрос о том, намерен ли Порошенко продавать "Рошен", он сказал: "Я не буду вместо того, чтобы заниматься своими президентскими обязанностями, бегать по миру в поиске покупателей. Я подписал соглашение с одной из лучших инвесткомпанией в мире – "Ротшильд", которая проводит работу по поиску покупателей. Сейчас есть три покупателя, они делают правовую и финансовую проверку "Рошена", – сказал глава государства. – У нас уже согласовано соглашение о передаче в траст "Ротшильду" моего пакета акций "Рошен". Именно для того, чтобы фамилия Порошенко среди собственников не значилась".

Также Порошенко заявил, что на данный момент он не может продать липецкую фабрику "Рошен".

"Я бы очень хотел ее продать, но она арестована российскими властями. У меня нет обязательств этого делать, но я буду это делать", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, следственный комитет РФ на основании постановления Басманного районного суда города Москвы наложил арест на имущество ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен".

Компанию лишили права распоряжаться имуществом в Липецке до 13 сентября 2015 года.