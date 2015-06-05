Концерн "Укрспирт" хотят продавать по частям

Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) планирует продавать подотчетный ему государственный концерн «Укрспирт» по частям, сообщил на пресс-конференции в УНИАН заместитель главы рабочей группы по вопросам приватизации государственных предприятий Министерства аграрной политики и продовольствия Алексей Зубрицкий.

«Конечно, это будет приватизация в частные руки, и этих рук будет несколько», - сказал он.

По словам Зубрицкого, необходимость продажи «Укрспирта» по частям возникает в связи с монополией концерна на украинском рынке этилового спирта. Он отметил, что министерство не допустит установления доминирующего положения частных компаний на рынке в результате приватизации.

«Он («Укрспирт» – УНИАН) действительно монополист… Никаких монополий быть не должно – это очевидное направление реформы», - сказал он.

При этом Зубрицкий отметил, что предприятие находится в сложном финансовом положении.

«Укрспирт» убыточный… Сейчас он («Укрспирт» - УНИАН) в таких долгах, что практически все его счета арестованы» - сказал он.

Вместе с тем, как сообщал УНИАН, "Укрспирт" ранее информировал о полученной в первом квартале 2015 года чистой прибыли в 16 млн грн. По словам исполняющего обязанности директора предприятия Романа Иванюка, «Укрспирт» за этот период сократил задолженность перед поставщиками более чем в 2 раза – до 81 млн грн, а остатки на счетах предприятия выросли в 2,5 раза – до 24,1 млн грн.

В конце мая министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко сообщил, что в министерстве создано несколько рабочих групп по вопросу конкурсной продажи «Укрспирта». Он не уточнил возможные сроки проведения приватизации концерна, однако, по оценкам министерства, от продажи «Укрспирта» государство сможет выручить до 300 млн долларов.

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Справка УНИАН. ГП «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока что на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».