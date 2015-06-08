Яресько считает неприемлемым предложение кредиторов выплатить долг из резервов Нацбанка

Министерство финансов Украины считает неприемлемым предложение Комитета кредиторов Украины, с которым украинское правительство ведет переговоры о реструктуризации части государственного долга, о переложении их требований на счета Национального банка Украины.

Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на телефонный разговор министра финансов Натальи Яресько с Комитетом.

«Министерство сожалеет, что предложение, озвученное Комитетом по формату реструктуризации украинского долга, остается неизменным. Предложение Комитета, которое заключается в переложении их требований на счета Национального банка Украины, неприемлемо, поскольку это предполагает использование для уплаты по долгам резервов Национального банка, что является явным нарушением законодательства Украины и в целом противоречит лучшим практикам центральных банков», - говорится в сообщении.

Министерство напомнило международным внешним кредиторам о необходимости начать диалог по надлежащему распределению между кредиторами долгового бремени, что соответствует целям действующей программы с Международным валютным фондом - Механизму расширенного финансирования.

Согласно сообщению, Яресько выразила готовность непосредственно встретиться с кредиторами и призвала Комитет отказаться от искусственных и контрпродуктивных барьеров в переговорах, и начать более конструктивный диалог.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долларов 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долларов со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом. В случае, если договоренности не будут достигнуты, правительство может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом.

Кабинет министров по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.