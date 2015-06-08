Криворожскую и Северодонецкую ТЭЦ внесли в список приватизации

Кабинет министров Украины внес государственные предприятия «Криворожская теплоцентраль» и «Северодонецкая теплоэлектроцентраль» в перечень предприятий топливно-энергетического комплекса, подлежащих приватизации.

Об этом говорится в распоряжении правительства №579, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Какие-либо предварительные условия приватизации госпредприятий в распоряжении не указываются.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий, который включает продажу в текущем году Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром», ряда морских портов, компании «Центрэнерго», а также оставшихся госдолей в предприятиях тепловой генерации и облэнерго.

В перечне также присутствуют ряд предприятий, подчиненных Министерству аграрной политики и продовольствия, государственные угольные предприятия и шахты, концерн "Укрторф", научно-производственное объединение "Электронмаш", "Президент-Отель".

Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Как отмечала министр финансов Украины Наталья Яресько, правительство рассчитывает начать процесс масштабной приватизации государственных активов в третьем-четвертом квартале текущего года.