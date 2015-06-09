Яценюк рассчитывает на участие американских инвесторов в украинской приватизации

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал американских инвесторов к участию в масштабной приватизации объектов государственной собственности Украины, запланированной на второе полугодие текущего года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций в общественностью и СМИ секретариата Кабинета министров Украины, об этом Яценюк сказал в ходе встречи с представителями украинской диаспоры.

«13 июля в Вашингтоне состоится украинско-американская инвестиционная конференция. Мы хотим начать процесс приватизации. Если американские инвесторы примут решение вкладывать деньги в украинские компании, то мы хотим их продать на самых прозрачных условиях и видеть американских собственников на территории Украины - они привезут не только инвестиции, а и новые стандарты, новые пути управления компаниями, новую инвестиционную культуру», - сказал премьер-министр.

Читайте такжеРада не разрешила Кабмину брать советников по приватизации

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство Украины приняло решение провести ряд инвестиционных конференций в Берлине, Париже и Вашингтоне с целью привлечения инвесторов и популяризации приватизационных планов правительства. При этом глава правительства отмечал, что власти рассчитывают увидеть американских и европейских предпринимателей в сферах сельского хозяйства, энергетики, в особенности в части модернизации украинской ГТС и добывающей индустрии, а также в других жизненно важных сферах экономики.

Для выполнения заявленных идей в Киеве в мае после трехлетнего перерыва прошло заседание Украинско-американского совета по торговле и инвестициям.