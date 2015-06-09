Кредиторы 7 июля должны объявить решение по реструктуризации $1,5 миллиарда долга "Укрэксимбанка"

Государственный «Укрэксимбанк» предложил кредиторам утвердить условия перепрофилирования своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму 1,5 млрд долл. до 3 июля.

Ранее, 26 мая, «Укрэксимбанк» сообщал о согласии на реструктуризацию держателей 30% своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на 1,5 млрд долл.

По обновленной информации на сайте банка, срок для голосования всех держателей облигаций установлен до 3 июля, после чего 7 июля состоится общее собрание, на котором и будет обнародовано общее решение кредиторов.

При этом крайний срок, на который может быть отложено голосование (при необходимости), - 17 июля, и в таком случае собрание кредиторов состоится 21 июля.

После решения кредиторов банк в кратчайшие сроки обеспечит заключение дополнений к кредитным соглашениям, которые вступят в силу после их регистрации в Национальном банке Украины.

Дата выпуска новых облигаций после определения условий реструктуризации будет определена банком позже, и эта дата не может быть ранее даты соответствующей регистрации выпуска в НБУ.

Также банк сообщает, что собрание будет считаться легитимным при наличии на нем кворума, то есть, представителей или владельцев не менее двух третей основной суммы непогашенного долга.

Читайте также«Укрэксимбанк» первым среди госкомпаний достиг успеха в реструктуризации долга

Как сообщал УНИАН, государственный «Укрэксимбанк» договорился с кредиторами о реструктуризации своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на 1,5 млрд долл., получив согласие группы держателей облигаций, представляющих почти 30% от общей основной их суммы.

В том числе по облигациям с погашением в 2015 году погашение 50% основной суммы долга переносится на апрель 2019 года, оставшаяся сумма разбивается на равные полугодовые платежи с октября 2019 по апрель 2022 года, а ставка купона повышается до 9,625% годовых.

По облигациям с погашением в 2016 году срок уплаты 50% основной суммы долга переносится на февраль 2020 года, по остальному долгу – разбивается равными полугодовыми платежами с августа 2020 до февраля 2023 года, при этом купон увеличивается до уровня 6-месячного Libor плюс 7%.

По облигациям с погашением в 2018 году 50% долга будет погашено до января 2021 года, остаток – равными полугодовыми платежами с июля 2021 до января 2025 года, при этом купон увеличивается до 9,75%.

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.