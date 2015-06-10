"Метинвест" Ахметова делает третью попытку реструктуризировать евробонды

Горно-металлургическая группа «Метинвест» созывает 26 июня собрание инвесторов, чтобы в третий раз попытаться получить согласие на реструктуризацию евробондов с выплатой в 2015 году на сумму 113,6 млн долл., говорится в сообщении компании на сайте Ирландской фондовой биржи.

Согласно сообщению, в случае согласия инвесторов выплата первого транша – 25% по ценным бумагам в 28,4 млн долл. будет произведена в течение трех дней после 26 июня (ранее планировалось 20 июня).

При этом оставшуюся сумму планируется перечислить 31 января 2016 года.

Кроме того, в случае согласия на предложение компании владельцы еврооблигаций получат вознаграждение 5 долл. на каждые 1 тыс. долл. номинала.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля «Метинвест» объявил о состоянии дефолта и начал три проекта по получению согласия от держателей своих облигаций со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на отсрочку погашения основной суммы долга. Одной из главных целей проектов была отсрочка погашения долга по облигациям на сумму 113,65 млн долл., подлежащего к выплате в мае текущего года. При этом запланированное на начало мая собрание держателей облигаций не состоялось из-за отсутствия кворума.

7 мая "Метинвест" инициировал повторное внесение поправок в условия выплаты долгов по своим еврооблигациям с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах на общую номинальную сумму 1,153 млрд долл.

1 июня на втором собрании группа получила согласие от инвесторов на реструктуризацию долгов по еврооблигациям с выплатой в 2017 и 2018 году, при этом голосование по долгу евробондов с погашением 20 мая 2015 года не состоялось из-за отсутствия кворума.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

С середины июля 2014 года предприятия «Метинвеста», находящиеся на востоке Украины, работают с перебоями из-за боевых действий.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Группа в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл.