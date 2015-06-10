Суд вернул Украине принадлежавшие россиянам акции Запорожского алюминиевого комбината

Генеральная прокуратура Украины через суд вернула государству контрольный пакет акций – 68,01% единственного в Украине производителя первичного алюминия Запорожского алюминиевого комбината, ранее принадлежавшего российской компании «РУСАЛ».

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, пакет акций украинского предприятия зачислен на счета Фонда государственного имущества Украины.

«Благодаря принятым Генеральной прокуратурой Украины мерам реально выполнено вынесенное по ее иску судебное решение. В государственную собственность возвращен пакет акций ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» общей номинальной стоимостью более 105 млн грн, что составляет 68,01% уставного фонда предприятия. Контрольный пакет акций 9 июня зачислен на счет в ценных бумагах Фонда государственного имущества Украины», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре напомнили, что одним из условий покупки комбината было погашение новым собственником долга перед государственным «Укрэксимбанком» в объеме 75 млн долл. США. Однако, как сообщили в ведомстве, новые собственники всячески уклонялись от выполнения своих инвестиционных обязательств, прописанных в договоре купли-продажи контрольного пакета акций.

«Это и стало основанием для предъявления Генпрокуратурой соответствующего иска, который был удовлетворен», - резюмировали в ГПУ.

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Как сообщал УНИАН, судебные тяжбы вокруг Запорожского алюминиевого комбината длятся с 2012 года. Из-за плачевного состояния предприятия и невыполнения компанией «РУСАЛ» инвестиционных обязательств Хозяйственный суд Киева 22 марта 2012 года принял решение о возвращении в госсобственность Украины 68% акций ЗАлКа, которые принадлежали российской компании "РУСАЛ". Такое же решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд, однако "РУСАЛ" опротестовал его в кассационном порядке.

В октябре 2014 года Высший хозяйственный суд Украины вернул в государственную собственность 68% акций комбината. 11 марта текущего года Верховный суд Украины подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры о возвращении государству 68% акций Запорожского алюминиевого комбината.

По итогам 2014 года Запорожский алюминиевый комбинат нарастил чистый убыток в 22 раза по сравнению с 2013 годом - до 1,972 млрд грн.