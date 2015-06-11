Саудовская Аравия впервые открывает фондовый рынок для иностранцев

В понедельник, 15 июня, Саудовская Аравия, фондовый рынок которой оставался последним крупным международным рынком, закрытым для иностранных инвесторов, впервые допустит нерезидентов к торгам на бирже Tadawul, пишет РБК.

До сих пор участвовать в капитале саудовских компаний они могли только через свопы и специальные P-notes. За семь лет существования этих инструментов иностранцы стали владельцами всего 2% бумаг, торгующихся на бирже, и на них приходилось только 3% торгов.

Открытие рынка приблизит включение Саудовской Аравии в индексы развивающихся рынков. По прогнозам аналитиков BofA, к середине 2017 года ведущий разработчик индексов MSCI может включить торгующиеся компании страны в индекс MSCI EM, и на них придется 1,7% индекса, что приведет к притоку в местные акции $13,7 млрд только из пассивных фондов.

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Капитализация саудовского рынка превышает капитализацию фондовых рынков остальных стран Персидского залива вместе взятых и составляет около $560 млрд. Это делает Tadawul одиннадцатой по величине биржей в мире. Среднесуточный объем торгов превышает $2,3 млрд — это четвертая по ликвидности биржа среди развивающихся рынков. При этом фондовый рынок страны очень диверсифицированный: на нем торгуется 169 компаний из 15 секторов экономики, отмечают аналитики Bank of America Merrill Lynch в обзоре «Саудовская Аравия открывается для бизнеса».

Важной особенностью саудовского рынка является высокая активность местных розничных инвесторов — на них приходится 90% торгов. «Поскольку процентные ставки в Саудовской Аравии относительно низкие, розничные инвесторы обращаются к фондовому рынку для получения более высоких доходов и дивидендов», — пишут аналитики BofA.