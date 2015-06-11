Фонд госимущества назвал первые предприятия масштабной приватизации

Фонд государственного имущества как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планирует в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Захидэнерго» и «Киевэнерго».

Об этом говорится в приказе ФГИУ №829, опубликованном в ведомственной прессе.

Как отмечается, выставленные пакеты акций подлежат продаже на фондовых биржах.

Также, согласно приказу, на сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 50,9% акций «Тернопольоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго»; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго».

Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании «Укрнафтопродукт», на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия «Днепрметрострой» и 50% акций машиностроительного объединения «Орион», а на декабрь – 94,9% акций предприятия «Сумыхимпром».

Согласно приказу Фонда госимущества, указанные пакеты акций будут проданы после согласования условий продажи с Кабинетом министров.

Как сообщал УНИАН, весной текущего года Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Объем средств, которые должны быть выручены от продажи госсобственности и перечислены в бюджет, составляет порядка 17 млрд грн.

Как отмечают в правительстве, масштабная приватизация в Украине может пройти уже во втором полугодии 2015 года. При этом основная цель продажи – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции в Берлине, Вашингтоне и Париже.