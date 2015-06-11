Кредиторы Украины выразили "глубокую обеспокоенность" позицией Яресько в переговорах

Комитет кредиторов Украины, с которыми украинское правительство ведет переговоры о реструктуризации части государственного долга, готов в любой момент сесть за стол переговоров.

Об этом говорится в заявлении Комитета, которым располагает УНИАН.

«Министр Яресько (министр финансов Украины Наталья Яресько – УНИАН) уже месяц настаивает на принятии согласованного с МВФ (Международным валютным фондом) решения. Мы выражаем глубокую обеспокоенность позицией министра, которая не в интересах Украины. Мы готовы начать переговоры в любое время», - говорится в заявлении.

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Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина настаивает на реструктуризации части государственного долга, в том числе перед частными кредиторами, на условиях, предложенных правительством. В свою очередь министр финансов Яресько отмечала, что если кредиторы не пойдут на компромисс, правительство воспользуется правом на введение моратория по внешним платежам.

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долларов 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долларов со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.

Украина предлагает несколько вариантов реструктуризации долга, включая списание его значительной части. Однако списание является неприемлемым для частных кредиторов, которые предлагают не списать, а отложить платежи и начать выплаты с 2019 года или расплатиться за счет резервов Нацбанка. Такое предложение не устраивает правительство Украины.

Свою поддержку Украине в вопросе реструктуризации госдолга ранее выразил министр финансов США. В частности, глава Минфина США Джейкоб Лью в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что США поддерживают Украину в реализации программы МВФ, в том числе по реструктуризации коммерческих долгов.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития, как один из ключевых институциональных инвесторов в экономику Украины и развитие частного сектора, призвал крупнейшие финансовые организации мира и частных кредиторов «подставить плечо» Украине и помочь в решении вопроса реструктуризации государственного долга.