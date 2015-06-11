В МВФ подтвердили, что выделят Украине второй транш даже при провале переговоров с кредиторами

Совет директоров основного кредитора Украины Международного валютного фонда примет решение о выделении Киеву второго кредитного транша по программе EFF в размере 1,7 млрд долл. сразу же, как только украинские власти выполнят ряд предварительных условий по программе реформ

Об этом заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне директор Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«У меня нет деталей о возможном заседании Совета директоров. Все будет зависеть от того, как скоро Украина выполнит ряд предварительных условий, - сказал Райс. - Однако я хочу отметить, что глава Фонда Кристин Лагард встречалась с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, и они обсудили необходимые вопросы. Компромисс был найден практически по всем пунктам. Но дискуссии продолжаются».

При этом Райс напомнил, что вопрос реструктуризации части госдолга, который также отмечался как одно из условий предоставления транша Украине, не снимается с повестки дня. «Да, действительно. Мы рассчитываем на то, что компромисс с кредиторами все-таки будет найден, это важно для Украины. Но заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон уже озвучил тезис о том, что МВФ располагает инструментами, позволяющими Фонду продолжать кредитовать страны, которые не могут справиться с обязательствами перед частными кредиторами», - резюмировал Райс.

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Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Кристин Лагард встретилась в Вашингтоне с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в стране и ход проведения реформ, одобренных программой сотрудничества между Украиной и МВФ.

В свою очередь премьер Яценюк на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что позиция правительства Украины понятна Фонду. И в этой связи крайне важно, чтобы на следующей неделе парламент принял три закона, необходимых для получения второго транша МВФ, чтобы программа с Международным валютным фондом выполнялась. Как подчеркнул Яценюк, эти законопроекты уже несколько раз обсуждались, они довольно просты и не являются политически уязвимыми для членов парламента. Глава правительства выразил надежду, что уже в первой декаде июля может состояться заседание Совета директоров МВФ по следующему траншу.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила сразу же после одобрение программы – в марте текущего года. В мае в Киеве работала миссия МВФ, задачей которой стала оценка экономического положения Украины и хода выполнения реформ.

Миссия по итогам работы ухудшила свои прогнозы экономического развития нашей страны в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявила о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.