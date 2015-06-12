Саакашвили возглавил Наблюдательный совет по реформе госпредприятий

Министерство экономического развития и торговли Украины создало Наблюдательный совет по реформе государственных компаний, который возглавил председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили, сообщил министр экономразвития Айварас Абромавичус.

«Мы сегодня создаем Наблюдательный совет реформы госпредприятий. Это группа экспертов с опытом в области госуправления. Они знают Украину, вызовы, стоящие перед страной и обладают своим видением реформы. Я доволен, что губернатор Саакашвили согласился возглавить этот совет», - сказал Абромавичус.

Комментируя свое назначение, Саакашвили отметил, что существование такого совета крайне необходимо, поскольку госпредприятия в Украине превратились в источник «черной наличности для олигархов». «Все эти годы шел масштабный грабеж Украины. У Украины есть потрясающий индустриальный, человеческий и производственный потенциал, в том числе через госпредприятия, - сказал Саакашвили. – В прошлом году, уже после Майдана, у нас «минус» 100 миллиардов гривень. На наших глазах директора предприятий украли у украинского народа 100 млрд грн. И мы говорим сегодня о приостановлении этого грабежа Украины».

Читайте такжеФонд госимущества назвал первые предприятия масштабной приватизации

Саакашвили также представил участников Совета, в число которых вошли соучредитель компании Horizon Capital Марк Ивашко, президент правления Варшавской фондовой биржи Павел Тамборски, представитель ЕБРР в регионе Восточной Европы и Кавказа Френсис Малиж, глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан. «Мы таким образом закроем задний вход, через который и идет разграбление. Все будет теперь только прозрачно – через фасад», - отметил Саакашвили.

Он также отметил, что создание Набсовета крайне необходимо не только в деле реформы госпредприятий, но и в части будущей приватизации. «У нас опять высок риск того, что приватизация превратится в прихватизацию. Высок риск того, что мы опять создадим группу олигархов», - сказал Саакашвили, добавив, что проведение прозрачных конкурсов, с привлечением общественности позволит избежать этих рисков.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в январе текущего года заявило о проведении реформы государственных предприятий, ключевой целью которой должно было стать введение обязательной процедуры международного аудита деятельности госкомпаний, а также конкурсной смены менеджмента.