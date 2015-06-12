Американским инвесторам 13 июля представят план украинской приватизации

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в пятницу поручил министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу подготовить проведение 13 июля инвестиционной конференции в США с привлечением широкого круга инвесторов, включая глав 150 крупнейших американских компаний.

«Я обращаюсь к министру экономики с тем, чтобы организовать на соответствующем уровне инвестиционную конференцию», - сказал он.

Яценюк отметил, что инвестиционную конференцию посетит глава Фонда государственного имущества с презентацией плана приватизации.

«Поедет глава Фонда государственного имущества с презентацией плана приватизации. В очередной раз настаиваю на том, что должна быть проведена прозрачная приватизация нескольких госкомпаний, показательная и конкурентная, где мы, с одной стороны, привлечем средства иностранных инвесторов, с другой - дадим возможность иностранным инвесторам увидеть, что правила в Украине изменились», - подчеркнул премьер.

По словам главы правительства, на конференцию также поедет глава Государственной фискальной службы Роман Насиров с презентацией реформы налоговой системы и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, который расскажет потенциальным инвесторам о ходе реформирования энергосектора и планах правительства по снижению энергетической зависимости.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал американских инвесторов принять участие в масштабной приватизации объектов государственной собственности Украины, запланированной на второе полугодие текущего года.

В апреле правительство Украины приняло решение провести ряд инвестиционных конференций в Берлине, Париже и Вашингтоне с целью привлечения инвесторов и популяризации приватизационных планов правительства. При этом глава правительства отмечал, что власти рассчитывают увидеть американских и европейских предпринимателей в сферах сельского хозяйства, энергетики, в особенности в части модернизации украинской ГТС и добывающей индустрии, а также в других жизненно важных сферах экономики.

Для выполнения заявленных идей в Киеве в мае после трехлетнего перерыва состоялось заседание Украинско-американского совета по торговле и инвестициям.