Покупателей для ОПЗ и энергообъектов будут искать в Вашингтоне и Париже

Фонд государственного имущества Украины намерен представить американским и европейским инвесторам план приватизации ряда объектов госсобственности, включая Одесский припортовый завод, компанию «Центрэнерго», а также ряд облэнерго в рамках инвестиционных конференций, запланированных к проведению в Вашингтоне – в июле и в Париже – осенью. Об этом по итогам заседания правительства сказал глава ФГИУ Игорь Билоус.

«Мы составили предварительный перечень объектов с точки зрения приоритетности их продажи. «Центрэнерго», ОПЗ, облэнерго – однозначно «поедут» для презентации в Вашингтон. Думаю, что мы подготовим общую информацию – так как это сделали в Минэкономики, когда подготовили каталог «Топ-100» компаний. Такого списка раньше не было», - сказал Билоус.

При этом он подчеркнул, что Украина рассчитывает найти покупателей на свои объекты. «Покупатели всегда есть. Но я не хочу спекулировать. Реальная работа еще пока не велась – ни по «Центрэнерго», например, ни по ОПЗ. Потому что мы еще пока не запустили эту приватизацию. Запустим - и потом будем общаться с инвесторами. На каждый объект будут инвесторы, весь вопрос в цене и госгарантиях безопасности и права собственности», - сказал Билоус.

В то же время он не назвал суммы, которые ФГИУ рассчитывает получить в ходе приватизации. «В бюджете запланировано 17 млрд грн. Продадим больше - будет больше. Прикидок (доходов - УНИАН) пока нет», - резюмировал глава ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планирует в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Захидэнерго» и «Киевэнерго».

Также, согласно приказу, на сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 50,9% акций «Тернопольоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго»; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго».

Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании «Укрнафтопродукт», на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия «Днепрметрострой» и 50% акций машиностроительного объединения «Орион», а на декабрь – 94,9% акций предприятия «Сумыхимпром».

Согласно приказу Фонда госимущества, указанные пакеты акций будут проданы после согласования условий продажи с Кабинетом министров.

Весной текущего года Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Как отмечают в правительстве, масштабная приватизация в Украине может пройти уже во втором полугодии 2015 года. При этом основная цель продажи – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции в Вашингтоне и Париже.